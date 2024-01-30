В Бурятии выбирали «Национальное достояние России»

Подведены итоги республиканского этапа всероссийского конкурса школьников



С 26 по 27 января в Улан-Удэ состоялся XVII республиканский тур конкурса достижений талантливой молодёжи «Национальное достояние России». Проведение республиканского тура в этом году было посвящено Году семьи.



В Бурятском госуниверситете собрались 125 школьников и 40 педагогов - представителей г. Улан-Удэ, Баргузинского, Баунтовского, Бичурского, Джидинского, Еравнинского, Заиграевского, Иволгинского, Кабанского, Кижингинского, Курумканского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Окинского, Прибайкальского, Тарбагатайского, Тункинского и Хоринского районов. Состоялась работа 10 секций, где школьники представляли результаты своих исследовательских работ.



Мероприятие также традиционно включало и насыщенную образовательную программу. Для участников секций «История, археология», «Краеведение», «Обществознание» состоялась экскурсия в Народный Хурал РБ. Участники секций «Лингвистика», «Литературоведение» посетили научную библиотеку БГУ. Для секций «Медицина. Химия. Биология», «География. Экология», «Математика, информационные технологии, физика» провели экскурсию в дом научной коллаборации им. М.П. Хабаева БГУ, для школьников приготовили мастер-классы. Для участников секций «История семьи, родословие», «Культурология. Этнография» состоялась экскурсия в государственный архив Республики Бурятия.



Второй день работы начался с лектория. Далее было проведено мемориальное мероприятие, посвящённое неделе памяти жертв Холокоста. В этот же день состоялось подведение итогов и награждение участников.



- 58 школьникам-призёрам, а также их научным руководителям были вручены дипломы. 36 участников, занявшие 1-2 места, получили сертификаты, дающие возможность принять участие в тематических сменах регионального центра выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодёжи РБ «Асториум». Школьники, занявшие 1-3 места, получили рекомендательные письма для представления своих исследований в следующем туре в г. Москва. Всем педагогам, принявшим очное участие в конкурсе, были вручены благодарственные письма от оргкомитета республиканского тура, - рассказала заведующая кафедрой общей педагогики института педагогики и психологии БГУ Светлана Юн-Хай.



Как сообщили в БГУ, участники мероприятия также отметили, что было бы неплохо расширить возрастные рамки конкурса и разрешить принимать участие детям средних классов. Сейчас победители и призёры начали подготовку к всероссийскому этапу конкурса.

