В Бурятии объявлен челлендж, посвящённый юбилею народного поэта

В ноябре отмечается 100 лет со дня рождения Гунги Чимитова



В Бурятии объявлено о старте челленджа, посвящённого столетию со дня рождения народного поэта Бурятии, заслуженного работника культуры России и Бурятии Гунги Гомбоевича Чимитова.



Желающие принять участие должны записать видео с чтением любых произведений Гунги Чимитова на бурятском или русском языках и опубликовать его на своей страничке в социальной сети. Также нужно поставить хештеги #столетиеГунгиЧимитова и #ГунгаЧимитовколиск.



Гунга Гомбоевич Чимитов — баснописец, поэт, переводчик, родился 15 ноября 1924 года в с. Хошун-Узур Мухоршибирского района Бурятии. Автор стихотворения к известной песне «Тоонто нютаг». Член союза писателей СССР, народный поэт Бурятии, заслуженный работник культуры России и Бурятии.



Окончил Улан-Удэнское театрально-музыкальное училище им. П.И. Чайковского, работал в Бурятском радиокомитете литературным редактором, диктором. В 1951 году поступил в литературный институт имени М. Горького на специальность «художественный перевод». В течение многих лет работал в редакции журнала «Байгал».



- Он вошёл в современную бурятскую литературу как один из создателей нового жанра в национальной поэзии — басни. На протяжении более 50 лет творческой деятельности опубликовал многочисленные сборники лирических стихов, басен, художественных очерков и книг для детей. Гунга Чимитов перевёл на бурятский язык произведения великих писателей: Н. Гоголя, пьес А. Островского, М. Горького, Л. Леонова, Ч. Айтматова, А. Вампилова, трагедии В. Шекспира, А. Пушкина, М. Шолохова и многих других. Ему принадлежит перевод на бурятский язык уникального литературного памятника «Сокровенное сказание монголов» (16+), - сообщает колледж искусств имени Чайковского. - Ушёл из жизни Гунга Гомбоевич в 2014 году, оставив после себя большое наследие.



Возрастное ограничение: 6+.

