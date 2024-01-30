В ноябре отмечается 100 лет со дня рождения Гунги Чимитова
В Бурятии объявлено о старте челленджа, посвящённого столетию со дня рождения народного поэта Бурятии, заслуженного работника культуры России и Бурятии Гунги Гомбоевича Чимитова.
Желающие принять участие должны записать видео с чтением любых произведений Гунги Чимитова на бурятском или русском языках и опубликовать его на своей страничке в социальной сети. Также нужно поставить хештеги #столетиеГунгиЧимитова и #ГунгаЧимитовколиск.
Гунга Гомбоевич Чимитов — баснописец, поэт, переводчик, родился 15 ноября 1924 года в с. Хошун-Узур Мухоршибирского района Бурятии. Автор стихотворения к известной песне «Тоонто нютаг». Член союза писателей СССР, народный поэт Бурятии, заслуженный работник культуры России и Бурятии.
Окончил Улан-Удэнское театрально-музыкальное училище им. П.И. Чайковского, работал в Бурятском радиокомитете литературным редактором, диктором. В 1951 году поступил в литературный институт имени М. Горького на специальность «художественный перевод». В течение многих лет работал в редакции журнала «Байгал».
- Он вошёл в современную бурятскую литературу как один из создателей нового жанра в национальной поэзии — басни. На протяжении более 50 лет творческой деятельности опубликовал многочисленные сборники лирических стихов, басен, художественных очерков и книг для детей. Гунга Чимитов перевёл на бурятский язык произведения великих писателей: Н. Гоголя, пьес А. Островского, М. Горького, Л. Леонова, Ч. Айтматова, А. Вампилова, трагедии В. Шекспира, А. Пушкина, М. Шолохова и многих других. Ему принадлежит перевод на бурятский язык уникального литературного памятника «Сокровенное сказание монголов» (16+), - сообщает колледж искусств имени Чайковского. - Ушёл из жизни Гунга Гомбоевич в 2014 году, оставив после себя большое наследие.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии объявлен челлендж, посвящённый юбилею народного поэта
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Горожан поздравит Белый старец
Он состоится 8 февраля
За победу боролись 64 команды
В ноябре отмечается 100 лет со дня рождения Гунги Чимитова
Она состоится 7 февраля
Он продлится по 4 февраля
Подведены итоги республиканского этапа всероссийского конкурса школьников
В этом году продолжатся работы по ликвидации последствий ветровала в Киренском районе
Будут сделаны дороги к школе, поликлинике и спортивному стадиону
Нашли скрытые дефекты
В общекомандном зачёте они стали третьими в трёх категориях
На двух установят автоматические устройства заграждения
Она появилась в селе Усть-Эгита
С наступлением январских морозов в спортзале стало очень холодно
Жителей республики призывают не покупать туши животных с рук