Мэрия Улан-Удэ пообещала исправить ошибку на табло в городских автобусах

«Поселка Горький» не существует

Администрация Улан-Удэ в ответ на посты в социальных сетях и публикаций в СМИ сообщила, что МУП «Городские маршруты» исправит ошибку в названии остановки. Ещё в октябре 2023 года «Байкал-Daily» привлёк внимание к постам в соцсетях, в которых обращали внимание некорректное название остановки на одном из муниципальных маршрутов Улан-Удэ.

«Писали уже. «Городские маршруты» по-прежнему ездят в микрорайон Горький , - говорилось в сообщении. - Мимо него проходит автобусный маршрут №1. От площади Советов до 115 квартала и обратно. Это жертв ЕГЭ принимают на работу в МУП «Городские маршруты»?»

Днём 29 января появился ответ в OK.ru от аккаунта мэрии:

«МУП «Городские маршруты» благодарит Вас за пользование услугами автобусов и небезразличное отношение к правилам русского языка. Изменения в названия остановочных пунктов внесут в ближайшее время. МУПу рекомендовано усилить контроль за исправностью работы информационных табло».

На вечер 29 января изменений ещё не внесли.

Но не только некоторые сотрудники муниципального предприятия «Городские маршруты» страдают безграмотностью.

Как сообщал «Байкал-Daily» в ноябре 2023 года, жители бурятской столицы заметили ошибку на табличке с названиями остановок на одной из частных маршруток. Вместо «Н. Петрова» (эта улица носит имя советского пограничника, погибшего в 1969 году во время трагических событий на острове Даманский), на ней значилось «Николая Петрово». Водитель микрика после бурного обсуждения в соцсетях исправился – в том же сообществе выложили снимок, где на месте «О» появилась «А». Однако маршрутчика замечание пассажира, судя по всему, раздосадовало. «Если ваши глаза так сильно резало – съездили в типографию, исправили! Всех устраивает?» – поинтересовался он в комментарии к фотографии.