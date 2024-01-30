Дебоширу пришлось выложить четверть миллиона рублей
С жителя Бурятии, работающего таксистом, взыскали кругленькую сумму за нападение на пассажира. Началось всё из-за испачканной обивки в авто. Между водителем и мужчиной, которого он подвозил, разгорелся спор, и первый несколько раз ударил свою жертву.
Пострадавшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга средней степени тяжести и линейным перелом теменной кости с переходом на височную кость.
Нападавшего же осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью суд. Ему дали три года лишения свободы условно. Кроме этого, дебоширу придётся выплатить моральную компенсацию размером в 250 тысяч рублей.
Таксисту ограничили выезд за границу, наложили запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащего ему транспорта и обратили взыскания на его зарплату. Эти меры возымели эффект – мужчина перечислил покалеченному пассажиру всю сумму, рассказали в пресс-службе УФССП по Бурятии. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
В Бурятии таксист-драчун поплатился на избиение пассажира
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