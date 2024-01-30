В Бурятии 88 работникам предприятия не оплачивали работу в выходные

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

После вмешательства прокуратуры выплачено около четверти миллиона рублей



В Кабанском районе Бурятии на производстве целлюлозно-картонных изделий работникам со сдельной оплатой труда не оплачивали работу в нерабочие и праздничные дни. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.



«В связи с этим прокурор района внёс руководителю юридического лица представление об устранении нарушений федерального законодательства. После этого восстановлены трудовые права 88 работников, произведена выплата денежной компенсации в размере более 240 тысяч рублей», - говорится в сообщении.



Кроме того, в отношении генерального директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Неполная выплата заработной платы».

