После вмешательства прокуратуры выплачено около четверти миллиона рублей
В Кабанском районе Бурятии на производстве целлюлозно-картонных изделий работникам со сдельной оплатой труда не оплачивали работу в нерабочие и праздничные дни. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
«В связи с этим прокурор района внёс руководителю юридического лица представление об устранении нарушений федерального законодательства. После этого восстановлены трудовые права 88 работников, произведена выплата денежной компенсации в размере более 240 тысяч рублей», - говорится в сообщении.
Кроме того, в отношении генерального директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Неполная выплата заработной платы».
В Бурятии 88 работникам предприятия не оплачивали работу в выходные
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