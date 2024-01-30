В микрорайоне Улан-Удэ отключают холодную воду

Её не будет в течение дня в Таёжном



30 января в Октябрьском районе Улан-Удэ будет прекращена подача холодной воды с 9:30 до 16:00 по следующим адресам: ул. Кодунская, 1-49; ул. Родонитовая, 1-26; ул. Центральная, 1а-56; ул. Малахитовая, 3-68; ул. Ангарская, 4-44; ул. Аквамариновая, 1-25; ул. Сапфировая, 1-52; ул. Ононская, 4-43; ул. Алмазная, 1-50; ул. Алтанская, 3-35; ул. Залесная, 105-189а.



Как сообщает администрация района, воды не будет в связи с проведением плановых работ по замене водопроводного узла на водопроводной сети по адресу: ул. Кодунская, 24.

