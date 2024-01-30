Её не будет в течение дня в Таёжном
30 января в Октябрьском районе Улан-Удэ будет прекращена подача холодной воды с 9:30 до 16:00 по следующим адресам: ул. Кодунская, 1-49; ул. Родонитовая, 1-26; ул. Центральная, 1а-56; ул. Малахитовая, 3-68; ул. Ангарская, 4-44; ул. Аквамариновая, 1-25; ул. Сапфировая, 1-52; ул. Ононская, 4-43; ул. Алмазная, 1-50; ул. Алтанская, 3-35; ул. Залесная, 105-189а.
Как сообщает администрация района, воды не будет в связи с проведением плановых работ по замене водопроводного узла на водопроводной сети по адресу: ул. Кодунская, 24.
В микрорайоне Улан-Удэ отключают холодную воду
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Несколько сёл более суток провели без холодной воды
Четыре из них - жилые пятиэтажки
Вилы вошли прямо в орбиту левого глаза с выходом в затылочной области
Её не будет в течение дня в Таёжном
Люди ездят в нём стоя и открывают дверь вручную
При появлении на свет его вес перевалил за четыре килограмма
Местные жители заявили, что их размер не меняется уже несколько лет
Горожане могут записать короткие видеоролики на бурятском языке
На 6 утра в городе было -33
Республиканский этап проведут по 13 мая
Сотрудники учебных заведений не знают, как от неё спастись
В республике установилась морозная погода
Впервые в Монголии будут выставлены экспонаты из музея мирового футбола
Мероприятие состоится с 17 по 27 сентября
По некоторым адресам электричество отключали и на прошлой неделе