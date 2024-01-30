В Бурятии врачи спасли мальчика, напоровшегося на вилы головой

Вилы вошли прямо в орбиту левого глаза с выходом в затылочной области
В Бурятии выжил 13-летний мальчик, получивший тяжелейшую травму, напоровшись на вилы. Жизнь ему спасли врачи детской республиканской клинической больницы (ДРКБ).
Как рассказали в больнице, инцидент произошёл в сентябре 2023 года в селе Оймур Кабанского района. Родители с детьми убирали сено, готовясь к зиме, ничего не предвещало беды. 13-летний мальчик стоял на машине, утрамбовывал траву, когда по неосторожности напоролся на вилы.
Вилы вошли прямо в орбиту левого глаза с выходом в затылочной области, чудом не задев глаз. Подросток получил внутричерепную и открытую проникающую черепно-мозговую травмы, ушиб головного мозга, моторную афазию (то есть утратил речевую функции) и другие травмы.
- Мы сначала не поняли, что произошло. Он резко упал, стал терять сознание, потом приходил в себя, но речь сразу потерялась, он не говорил. Мы обратились в районную больницу, оттуда бригадой санавиации нас доставили в ДРКБ. Врачи сработали быстро, слаженно, без лишних движений, но для меня это время показалось вечностью. И всё, что я могла — это молиться, - рассказала мама Галина.
Мальчика в тяжёлом состоянии госпитализировали в отделении анестезиологии и реанимации ДРКБ. Там его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
Медики провели консилиум врачей и решили не прибегать к хирургическому вмешательству. Обошлось без операции. Спустя время мальчик пришёл в сознание.
- Когда сын очнулся, он не мог говорить. Ему задавали вопросы, а он молчал. Только глазами показывал, что понимает, когда ему задают вопросы. Пригласили грамотного логопеда Ларису Цыбыктарову. Они не просто учили звуки, а делали массаж языка, массаж мышц лица. Мы очень быстро увидели результат, - говорит мама.
На второй день после одного логомассажа мальчик сказал одно слово, на третий день стал говорить отдельные слова, через неделю появилась фазовая речь, через 20 дней речь восстановилась. Помимо логомассажа, в коррекционной работе использовались: су-джок терапия (метод точечного воздействия на кисть и стопу), тонинг (техника исцеления звуком), запуск речи, дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, нейрогимнастика. Все методики проводились ежедневно. 20 дней мальчик находился в отделении травматологии и ортопедии, а затем прошёл двухнедельный курс реабилитации в отделении медицинской реабилитации №3 на улице Модогоева.
- Хочу сказать слова благодарности главному врачу Анатолию Дмитриеву, нейрохирургу Денису Ковальчуку за такие грамотные действия, за то, что я жив. И отдельное спасибо логопеду Ларисе Александровне, благодаря ей я могу разговаривать. Теперь всё хорошо. Сейчас читаю, пишу, развитие хорошее. Хочу сказать всем врачам и медсестрам отделению медреабилитации и психологу большое спасибо, - рассказал сам подросток.
Благодаря работе комплексной бригады детских врачей анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов, хирургов, реабилитологов и логопеда он смог вернуться к обычной жизни спустя три месяца.
После выписки ему предстоит пройти ещё несколько видов обследований. А пока динамика только положительная.
- Спасибо нашим врачам, что я каждый день могу обнять, поцеловать своего сына. Это такое счастье, - поделилась своими эмоциями мама.
В Бурятии врачи спасли мальчика, напоровшегося на вилы головой
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