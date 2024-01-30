В пригородном районе Бурятии устранили крупную коммунальную аварию

В минувшее воскресенье, 28 января, в Иволгинском районе Бурятии произошла крупная коммунальная авария. Из-за технологического сбоя на сетях 510 частных домов в сёлах Нижняя Иволга, Нурселение, Сужа и Хойтобэе остались без холодного водоснабжения.
Специалисты приступили к осмотру линии сети водовода. Позже в группе «Иволга-инфо.24/7» сообщили, что в системе зафиксировали падение давления. Утром 29-го работы продолжились.
- Завершился отогрев участка водовода – отогрето 7000 метров. Организован мониторинг работы системы водоснабжения на социально значимых объектах, – отметили тогда в единой дежурно-диспетчерской службе района.
Позже стало известно, что в Нижней Иволге, Суже и Хойтобэе из-за отсутствия холодного водоснабжения приостановили работу три школы и детских сада. В районе даже ввели режим повышенной готовности, а для местных жителей организовали подвоз воды.
Вечером холодное водоснабжение восстановили и приступили к заполнению системы. Сельчан попросили пропустить воду в кранах. Специалисты обследовали водоколонки, проверили восемь соцобъектов и взялись за отогрев частного сектора по заявкам иволгинцев.