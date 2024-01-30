В Улан-Удэ «Водоканал» отключит холодную воду в пяти домах

Четыре из них - жилые пятиэтажки
30 января в 09:30 будет произведено отключение холодного водоснабжения в Октябрьском районе столицы Бурятии.
Воды весь день не будет в четырёх пятиэтажных домах (ул. Ключевская, 64, 64а, 64в, 66), и в одном административном здании ( улица Лебедева, 10а).
Её отключат в связи с проведением плановых работ по замене водопроводного узла на водопроводе диаметром 150 мм по адресу ул. Ключевская, 64а
Планируемое время возобновления подачи - 17:00.
Организован подвоз воды, сообщила пресс-служба «Водоканала».
Узнать время прибытия машины, уточнить информацию по её местонахождению можно по телефону диспетчерской 44-00-00, 44-10-33.
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