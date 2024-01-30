В Улан-Удэ «Водоканал» отключит холодную воду в пяти домах

Четыре из них - жилые пятиэтажки

30 января в 09:30 будет произведено отключение холодного водоснабжения в Октябрьском районе столицы Бурятии.

Воды весь день не будет в четырёх пятиэтажных домах (ул. Ключевская, 64, 64а, 64в, 66), и в одном административном здании ( улица Лебедева, 10а).

Её отключат в связи с проведением плановых работ по замене водопроводного узла на водопроводе диаметром 150 мм по адресу ул. Ключевская, 64а

Планируемое время возобновления подачи - 17:00.

Организован подвоз воды, сообщила пресс-служба «Водоканала».

Узнать время прибытия машины, уточнить информацию по её местонахождению можно по телефону диспетчерской 44-00-00, 44-10-33.