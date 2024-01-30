В столице Бурятии родился мальчик-богатырь



За последнюю неделю, с 22 по 28 января, в республиканском перинатальном центре (РПЦ) в Улан-Удэ на свет появились 76 детей – 32 мальчика и 44 девочки. Среди них – две двойни.



Самым крупным стал новорождённый весом 4740 граммов и ростом 56 сантиметров, рассказали на официальной странице РПЦ. Самым маленьким оказался 42-сантиметровый малыш, весивший на тот момент 1450 граммов.



В наиболее «плодовитый» день – 24 января – в перинатальном центре 18 раз приняли роды. Тогда на свет появились 11 мальчиков и 9 девочек, включая двойню.

