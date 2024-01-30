На севере Бурятии потребовали повысить субсидии на дрова



Жители Северо-Байкальского района Бурятии поинтересовались в группе «Северобайкалье-инфо.24/7», почему субсидии на твёрдое топливо не увеличивают. «Уголь подорожал, да и вообще всё подорожало, а выплаты остаются такими же уже сколько лет», – отмечают местные.



В Минсоцзащиты РБ пояснили: размер компенсации определяется исходя из фактических трат на топливо за текущий календарный год. Однако она не может превышать сумму, рассчитанную на основании предельной стоимости дров и угля, установленной республиканской службой по тарифам.



А в Республиканской службе по тарифам, в свою очередь, заявили, что государство регулирует цены на дрова, реализуемые только юридическими лицами. Частники вправе определять их самостоятельно.



- Действующие тарифы на твёрдое топливо установлены приказом РСТ № 4/13 от 29 июля 2011 года, – отметили в ведомстве. – Следующая индексация ожидается с 1 июля.







Ранее учителя из Кижингинского района тоже высказывали недовольство ситуацией с субсидиями на твёрдое топливо. На днях педагоги заявили в группе «Кижинга-инфо.24/7», что дрова им не дают просто так.





Кстати, зимой в республике появились субсидии на резко подорожавшие дрова, но рассчитывать на них могут далеко не все.

- Только в нашем Кижингинском районе требуют какие-то справки, в том числе – за электроэнергию и расписки о покупке дров. Узнавали – ни в Еравнинском районе, ни в Мухоршибирском об этом даже не слышали. Республика-то одна. На каком основании всё это делается? – негодуют сельчане. – Каждый год – одно и то же.