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В Улан-Удэ отменили занятия для младших школьников первой смены

В Улан-Удэ отменили занятия для младших школьников первой смены
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

На 6 утра в городе было -33

Занятия первой смены для 1-4 классов школ города Улан-Удэ переносятся в дистанционный формат из-за температуры воздуха на улице - 33°. Об этом  официально сообщил комитет по образованию администрации Улан-Удэ.

«Переходим на дистант», - написала в соцсетях председатель комитета Татьяна Митрофанова в одном из комментариев по отмене уроков.

«А мы в 80-е на катушки в 9 утра шли, - ответили пользователи. - Нынешним мелким не повезло: всё на компе и в смартфонах при морозах».

Родители улан-удэнских школьников других классов могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребенок посещать школу в морозные дни, исходя из физического состояния ребёнка и удаленности учреждения от места жительства с обязательным информированием классного руководителя.

В таком случае уроки, пропущенные из-за погодных условий, не считаются пропусками по неуважительной причине.

Как сообщал «Байкал-Daily», в столице Бурятии последний раз отменяли занятия в школах ещё в 2023 году – 20 декабря. В середине месяца из-за морозов некоторые школы переводили на дистанционное обучение.
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