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«Можно ли заполнить?»: В Бурятии северян возмутил автобус без сидений

«Можно ли заполнить?»: В Бурятии северян возмутил автобус без сидений
Общество,  Фото:«Муя-инфо.24/7»
Люди ездят в нём стоя и открывают дверь вручную

Жители муйского посёлка Таксимо пожаловались на автобус, в котором отсутствует часть сидений. По их словам, пустующее пространство предназначено для инвалидных колясок. «Колясочников у нас почти нет, да и ездят они на общественном транспорте крайне редко», – рассказали люди в группе «Муя-инфо.24/7».

В качестве примера сельчане привели столицу Бурятии.

- В Улан-Удэ, например, все автобусы с сиденьями. В салонах нет такой пустоты. Можно ли заполнить это место? А ещё нет открывающего автоматического механизма. Дверь открываем и закрываем вручную, – добавили недовольные пассажиры.

Начальник МКУ «ЖКХ» Оксана Алесинская пояснила, что в маршрутке ровно 12 мест – такую изготовили на заводе.
 
- Большее количество не предусмотрено. В документах тоже прописано 12. Любое другое изменение не допускается, – подчеркнула она.

автобус общественный транспорт жалобы

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