«Можно ли заполнить?»: В Бурятии северян возмутил автобус без сидений



Жители муйского посёлка Таксимо пожаловались на автобус, в котором отсутствует часть сидений. По их словам, пустующее пространство предназначено для инвалидных колясок. «Колясочников у нас почти нет, да и ездят они на общественном транспорте крайне редко», – рассказали люди в группе «Муя-инфо.24/7».



В качестве примера сельчане привели столицу Бурятии.



- В Улан-Удэ, например, все автобусы с сиденьями. В салонах нет такой пустоты. Можно ли заполнить это место? А ещё нет открывающего автоматического механизма. Дверь открываем и закрываем вручную, – добавили недовольные пассажиры.



Начальник МКУ «ЖКХ» Оксана Алесинская пояснила, что в маршрутке ровно 12 мест – такую изготовили на заводе.



- Большее количество не предусмотрено. В документах тоже прописано 12. Любое другое изменение не допускается, – подчеркнула она.



