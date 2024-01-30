В республике установилась морозная погода
По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник 30 января по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью опускалась до -32,-37, местами было намного холоднее – до 42-47 градусов мороза. Днём -21,-26, местами -11,-16, по северу в низких местах -26,-31.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северный 2-7 м/с. Температура днём -21,-23.
В Бурятии температура опускалась до -47 градусов
Общество, Фото:
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