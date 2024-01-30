30 января

29 января

Популярное

В районе Бурятии жалуются на несусветную жару в садиках и школах

В районе Бурятии жалуются на несусветную жару в садиках и школах
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Сотрудники учебных заведений не знают, как от неё спастись

В группе «Кабанск-инфо 24/7» опубликовали сообщение, в котором местные жители, работающие в учебных заведениях Кабанского района Бурятии, посетовали на сильную жару и духоту.
 
- Почему не контролируют температуру, если в группах и классах стоит несусветная жара в солнечную погоду при больших окнах в помещениях? Работники не знают, как уберечься от неё. Кто должен обеспечивать комфортные условия труда? – поинтересовались сельчане.

Руководитель районного управления образования (РУО) Андрей Власов отметил, что за комфортные и безопасные условия труда в образовательной организации отвечает её руководитель.
 
- Для этого создаются комиссии по охране труда в рамках коллективного договора, соглашения по охране труда, планируются мероприятия по улучшению условий, а если они требуют финансовых вложений, формируется бюджетная заявка, – подчеркнули в РУО.
жалобы школы детсады

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии температура опускалась до -47 градусов
В Бурятии температура опускалась до -47 градусов
Общество, 30.01.2024
В республике установилась морозная погода 
В Улан-Баторе покажут «золото» Марадоны и Роналду
В Улан-Баторе покажут «золото» Марадоны и Роналду
Общество, 29.01.2024
Впервые в Монголии будут выставлены экспонаты из музея мирового футбола
Стартует приём заявок на Байкальский кинофестиваль
Стартует приём заявок на Байкальский кинофестиваль
Общество, 29.01.2024
Мероприятие состоится с 17 по 27 сентября
Завтра в Улан-Удэ продолжат выключать свет
Завтра в Улан-Удэ продолжат выключать свет
Общество, 29.01.2024
По некоторым адресам электричество отключали и на прошлой неделе
В Чите Сагаалган встретят ёхором
В Чите Сагаалган встретят ёхором
Общество, 29.01.2024
Праздник проведут на площади Ленина
В Усть-Ордынском округе состоятся зимние народные бурятские игры
В Усть-Ордынском округе состоятся зимние народные бурятские игры
Общество, 29.01.2024
Соревнования имеют статус межрегиональных
В Бурятии открыт класс управления дронами
В Бурятии открыт класс управления дронами
Общество, 29.01.2024
Здесь обучение пройдут курсанты филиала центра «Воин» и военнослужащие
В Бурятии появится велодорожка вдоль Байкала
В Бурятии появится велодорожка вдоль Байкала
Общество, 29.01.2024
Её протяжённость составит 5 километров
В Иркутском онкодиспансере открыли отделение паллиативной медпомощи
В Иркутском онкодиспансере открыли отделение паллиативной медпомощи
Общество, 29.01.2024
В нём будут ухаживать за тяжелобольными пациентами
Бегун из Бурятии победил на всероссийских соревнованиях
Бегун из Бурятии победил на всероссийских соревнованиях
Общество, 29.01.2024
Спортсмен выиграл в беге на 800 метров
В районе Бурятии поздравили долгожительницу
В районе Бурятии поздравили долгожительницу
Общество, 29.01.2024
95-летний юбилей отпраздновала Елена Сумарокова
В Улан-Удэ определили победителей борцовского турнира
В Улан-Удэ определили победителей борцовского турнира
Общество, 29.01.2024
Соревнования проходили в честь Хамбо-лам
Легкоатлеты Бурятии выиграли 2 «золота» первенства ДФО
Легкоатлеты Бурятии выиграли 2 «золота» первенства ДФО
Общество, 29.01.2024
Также спортсмены завоевали ещё 3 награды окружных соревнований
Борица из Бурятии стала призёром международного турнира
Борица из Бурятии стала призёром международного турнира
Общество, 29.01.2024
Ирина Ологонова заняла третье место на кубке Ивана Ярыгина

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^