В районе Бурятии жалуются на несусветную жару в садиках и школах



В группе «Кабанск-инфо 24/7» опубликовали сообщение, в котором местные жители, работающие в учебных заведениях Кабанского района Бурятии, посетовали на сильную жару и духоту.



- Почему не контролируют температуру, если в группах и классах стоит несусветная жара в солнечную погоду при больших окнах в помещениях? Работники не знают, как уберечься от неё. Кто должен обеспечивать комфортные условия труда? – поинтересовались сельчане.



Руководитель районного управления образования (РУО) Андрей Власов отметил, что за комфортные и безопасные условия труда в образовательной организации отвечает её руководитель.



- Для этого создаются комиссии по охране труда в рамках коллективного договора, соглашения по охране труда, планируются мероприятия по улучшению условий, а если они требуют финансовых вложений, формируется бюджетная заявка, – подчеркнули в РУО.

