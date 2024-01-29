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В Бурятии завершат оздоровление озера, поражённого гаффской болезнью

В Бурятии завершат оздоровление озера, поражённого гаффской болезнью
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Деградировавший» Котокель расчистят в 2024 году

В наступившем году в рамках нацпроекта «Экология» запланировали мероприятия по оздоровлению водоёмов в 49 регионах России. Об этом сообщили на официальном сайте Росводресурсов. В списке – и озеро Котокельское в Прибайкальском районе Бурятии, которое связано с Байкалом через систему рек Коточик – Турка.
 
- В 2008 году на озере была экологическая катастрофа из-за гниения водорослей, которое спровоцировала гаффская болезнь. Оно начало деградировать. Использовать воду оттуда стало небезопасно. Базы отдыха на берегу на время приостановили деятельность, – напомнили в ведомстве.
 
Расчистка водоёма в 2024-ом станет одним из завершающих этапов его оздоровления.

Котокель включили в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология», а в Минприроды РБ разработали проект по улучшению его экологического состояния, получивший положительные заключения госэкспертиз. Озеро должны избавить от мёртвых водорослей и иловых отложений. Ранее для увеличения водообмена расчистили русла протоки Исток и реки Коточик.

Мероприятия по оздоровлению, которые разбили на три этапа, продлятся до ноября. Несколько лет назад водоём поразила «гаффская» болезнь. Там начали гибнуть кошки и собаки, которых кормили рыбой из озера, а потом пошёл и мор самой рыбы.

Опасное заболевание в 2011 году выявили у трёх граждан Китая – двоих мужчин и женщины, которые занимались заготовкой и переработкой леса. Трудовые мигранты съели леща, выловленного в Котокельском. Подобные случаи фиксировались в районе с 2008 года. За это время пострадал 21 человек, а один из них умер.

Саму болезнь вызывал сильнодействующий токсин, образующийся в сточных водах. Дело в том, что к концу «нулевых» Котокель превратился, по сути, в сточную яму, куда на протяжении десятилетий без какой-либо очистки стекала канализация. Это озеро является одним из важнейших водоёмов рыбохозяйственного и рекреационного значения в республике. Его площадь – более 69 квадратных километров.
Котокель озеро природа

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