В районе Улан-Удэ объявлена акция поздравлений с Сагаалганом

Горожане могут записать короткие видеоролики на бурятском языке
В Советском районе столицы Бурятии стартует онлайн-акция видеопоздравлений к Сагаалгану на бурятском языке «Улзы хэшэг». Для участия в акции участники записывают видеоролики и выкладывают их в социальной сети с хештегом #УлзыХэшэг с 29 января по 7 февраля.
Готовые видеоролики или ссылку на них необходимо направить до 7 февраля на электронную почту администрации Советского района: Sharipova_KA@ulan-ude-eg.ru.
В акции могут принять участие жители района, творческие коллективы, организации и учебные заведения. Участники должны быть подписаны на официальные аккаунты администрации Советского района в социальных сетях.
Требования к видеоролику:
-горизонтальная съёмка;
-продолжительность видеоролика не более 1 минуты;
-открытый аккаунт в социальной сети;
-приветствуется использование различных элементов и предметов одежды национальных костюмов.
Критерии оценивания:
- качество озвучивания на бурятском языке;
- оригинальность, новизна идеи;
- содержательность воплощения идеи видеоролика.
Лучшие работы будут представлены на официальных аккаунтах в социальных сетях администрации Советского района.
Возрастное ограничение: 0+.
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Общество, Фото:
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