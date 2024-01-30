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В районе Улан-Удэ объявлена акция поздравлений с Сагаалганом

В районе Улан-Удэ объявлена акция поздравлений с Сагаалганом
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Горожане могут записать короткие видеоролики на бурятском языке

В Советском районе столицы Бурятии стартует онлайн-акция видеопоздравлений к Сагаалгану на бурятском языке «Улзы хэшэг». Для участия в акции участники записывают видеоролики и выкладывают их в социальной сети с хештегом #УлзыХэшэг с 29 января по 7 февраля.

Готовые видеоролики или ссылку на них необходимо направить до 7 февраля на электронную почту администрации Советского района: Sharipova_KA@ulan-ude-eg.ru.

В акции могут принять участие жители района, творческие коллективы, организации и учебные заведения. Участники должны быть подписаны на официальные аккаунты администрации Советского района в социальных сетях.

Требования к видеоролику:
-горизонтальная съёмка;
-продолжительность видеоролика не более 1 минуты;
-открытый аккаунт в социальной сети;
-приветствуется использование различных элементов и предметов одежды национальных костюмов.

Критерии оценивания:
- качество озвучивания на бурятском языке;
- оригинальность, новизна идеи;
- содержательность воплощения идеи видеоролика.

Лучшие работы будут представлены на официальных аккаунтах в социальных сетях администрации Советского района.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия бурятский язык Улан-Удэ Советский район поздравление Сагаалган

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