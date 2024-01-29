29 января

28 января

Популярное

На Сагаалган в Улан-Удэ устроят «дикие гонки»

На Сагаалган в Улан-Удэ устроят «дикие гонки»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Праздник отметят в парке «Юбилейный»

10 февраля в Улан-Удэ начнётся празднование Нового года по лунному календарю. Праздник Белого месяца будут отмечать по всему городу – в библиотеках, культурно-досуговых учреждениях и парках.

Главное городское мероприятие состоится в парке культуры и отдыха «Юбилейный». На сцене устроят соревнования по разбиванию хребтовой кости среди мужчин и женщин. А юные улан-удэнцы смогут поучаствовать в квесте под названием «Дикие гонки». Начало в 16:00.

В 17:00 начнётся торжественная церемония открытия праздника. Гостям обещают различные сюрпризы и розыгрыши призов. С 17:45 до 18:30 пройдёт праздничный концерт.

Кроме того, на территории парка организуют тематические фотозоны, а также развернётся большая ярмарка бурятской национальной кухни.

- Мы приглашаем всех жителей, гостей нашего города на празднование Сагаалгана-2024, - обратился консультант комитета по культуре администрации Улан-Удэ Андрей Имидеев.

Как сообщал «Байкал-Daily», в связи с Сагаалганом жителей Бурятии ждут три днях выходных – с 10 по 12 февраля включительно.


Возрастное ограничение 0+ 
Сагаалган

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Злостного алиментщика в Бурятии отправили на исправительные работы
Злостного алиментщика в Бурятии отправили на исправительные работы
Общество, 29.01.2024
Мужчина не выплачивал деньги на содержание собственного ребёнка
В Бурятии определили лучшее подразделение уголовного розыска
В Бурятии определили лучшее подразделение уголовного розыска
Общество, 29.01.2024
Лучший отдел получил вымпел и денежную премию
Над Бурятией опять раздастся «Голос кочевников»
Над Бурятией опять раздастся «Голос кочевников»
Общество, 29.01.2024
Стала известна дата популярного музыкального фестиваля в 2024 году
Не боятся получить шайбой в плечо: В Бурятии насчитали 29 девушек-хоккеистов
Не боятся получить шайбой в плечо: В Бурятии насчитали 29 девушек-хоккеистов
Общество, 29.01.2024
А в целом число любителей этого спорта перевалило за 2000
В Бурятии нашли виновных в появлении домов-развалюх
В Бурятии нашли виновных в появлении домов-развалюх
Общество, 29.01.2024
Чиновники заявили, что их доводят до разрухи сами жильцы
Сельские учителя в Бурятии пожаловались на проблемы с субсидиями на дрова
Сельские учителя в Бурятии пожаловались на проблемы с субсидиями на дрова
Общество, 29.01.2024
Педагоги заявили, что с них постоянно требуют какие-то справки
Собак в приюте в Улан-Удэ атаковало опасное заболевание
Собак в приюте в Улан-Удэ атаковало опасное заболевание
Общество, 29.01.2024
Теперь на лечение четвероногих собирают деньги

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^