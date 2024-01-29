Праздник отметят в парке «Юбилейный»
10 февраля в Улан-Удэ начнётся празднование Нового года по лунному календарю. Праздник Белого месяца будут отмечать по всему городу – в библиотеках, культурно-досуговых учреждениях и парках.
Главное городское мероприятие состоится в парке культуры и отдыха «Юбилейный». На сцене устроят соревнования по разбиванию хребтовой кости среди мужчин и женщин. А юные улан-удэнцы смогут поучаствовать в квесте под названием «Дикие гонки». Начало в 16:00.
В 17:00 начнётся торжественная церемония открытия праздника. Гостям обещают различные сюрпризы и розыгрыши призов. С 17:45 до 18:30 пройдёт праздничный концерт.
Кроме того, на территории парка организуют тематические фотозоны, а также развернётся большая ярмарка бурятской национальной кухни.
- Мы приглашаем всех жителей, гостей нашего города на празднование Сагаалгана-2024, - обратился консультант комитета по культуре администрации Улан-Удэ Андрей Имидеев.
Как сообщал «Байкал-Daily», в связи с Сагаалганом жителей Бурятии ждут три днях выходных – с 10 по 12 февраля включительно.
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На Сагаалган в Улан-Удэ устроят «дикие гонки»
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