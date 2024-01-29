Праздник проведут на площади Ленина
Ёхором и песнями 11 февраля отметят праздник Белого месяца на площади Ленина в Чите. Об этом порталу «Культура 75» 29 января сообщили в Забайкальском краевом училище культуры.
Празднование Сагаалгана начнётся в 15:00. На сцене площади выступят артисты театра песни и танца «Амар сайн», а потом они вместе со зрителями и гостями площади станцуют массовый ёхор.
Вход на мероприятие свободный.
Возрастное ограничение: 0+.
В Чите Сагаалган встретят ёхором
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