В Чите Сагаалган встретят ёхором

Праздник проведут на площади Ленина



Ёхором и песнями 11 февраля отметят праздник Белого месяца на площади Ленина в Чите. Об этом порталу «Культура 75» 29 января сообщили в Забайкальском краевом училище культуры.



Празднование Сагаалгана начнётся в 15:00. На сцене площади выступят артисты театра песни и танца «Амар сайн», а потом они вместе со зрителями и гостями площади станцуют массовый ёхор.



Вход на мероприятие свободный.



Возрастное ограничение: 0+.

