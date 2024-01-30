В Бурятии стартовал конкурс «За нравственный подвиг учителя»

Республиканский этап проведут по 13 мая



Региональный этап XIX всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» стартовал в Бурятии. Его участниками конкурса могут быть педагогические работники детских садов, общеобразовательных школ, гимназий и лицеев, школ с этнокультурным компонентом, музыкальных школ и домов детского творчества, а также педагоги высшей школы. Коллективы авторов методик духовно-нравственного развития и воспитания (не более 5 человек) и руководители образовательных организаций (учреждений), реализующих образовательные программы (независимо от их организационно-правовой формы), представители общественных объединений и клубов, осуществляющих реализацию программ духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи, должны постоянно проживать на территории Бурятии.



Конкурс проводится по 13 мая (сбор заявок и творческих работ, работа экспертных групп и жюри, подведение итогов конкурса). Работы выгружаются на электронный портал конкурса до 31 марта.



Конкурс проводится по четырём номинациям:

1. «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения». Выдвигаются программы комплексных мероприятий и их реализация по духовно-нравственному воспитанию, разработанные и реализуемые учебным учреждением любой организационно-правовой формы.

2. Номинация «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи». На номинацию представляются программы, направленные на создание системы воспитательно-просветительской и военно-патриотической деятельности региональной организации, работающей на методическом, информационном и образовательно-воспитательном уровнях (общественные объединения, учреждения дополнительного образования детей, клубы по месту жительства).

3. Номинация «Лучшая методическая разработка по предметам: Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)». Для участия в номинации принимаются работы, отражающие деятельность образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, независимо от их организационно-правовой формы, образовательных учреждений дополнительного образования детей, общественных объединений и клубов по созданию системы духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи по направлениям:

- методика преподавания основ религиозных культур;

- методика преподавания основ духовно-нравственной культуры народов России;

- этика и нравственность;

- воспитание благочестия.

4. Номинация «Лучший образовательный издательский проект года». На номинацию представляются работы (публикация, журнал, учебник, книга и т.п. издание) отразившие по содержанию и форме духовно-нравственную, воспитательно-просветительскую, гражданско-патриотическую программы работы с детьми и молодёжью.



Итоги подведут с 1 апреля по 13 мая. Победители и призёры конкурса награждаются дипломами, их работы направляются в конкурсную комиссию Дальневосточного федерального округа для участия в межрегиональном этапе конкурса. Об этом сообщает Улан-Удэнская и Бурятская епархия.



Возрастное ограничение: 6+.

