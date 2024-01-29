29 января

28 января

Популярное

В Улан-Удэ определили победителей борцовского турнира

В Улан-Удэ определили победителей борцовского турнира
Общество,  Фото:Буддийская Сангха России
Соревнования проходили в честь Хамбо-лам

27 января в Улан-Удэ прошёл турнир по бурятской национальной борьбе «Бухэ Барилдаан» в честь Хамбо-лам Гоман дацана Галсан-Лыгдена Аржигарова и Агван-Нимы Цыдыпдоржиева. Спортивные состязания проводились на призы администрации города, лам-выпускников и тех, кто прошёл обучение в Гоман дацане.

У мужчин призовые места заняли:

Весовая категория 63 кг
Первое место - Данжалов Денис (Санагинский дацан)
Второе место - Мункуев Алдар (Атаганский дацан)
Третье место - Дамдинов Сэнгэ (Цээжэ-Бургалтайский дацан)
Четвёртое место - Хубарков Тимур (Цээжэ-Бургалтайский дацан)
Пятое место - Цыденжапов Номто (Кижингинский дацан)
Шестое место - Петчеев Дамдин-Жамсо (Иволгинский дацан)
Седьмое место - Осоров Ринчин (Чесанский дацан)
Восьмое место - Мункуев Батор (Цээжэ-Бургалтайский дацан)

Весовая категория 75 кг
Первое место - Гармаев Сандан (Цээжэ-Бургалтайский дацан)
Второе место - Ульзетуев Сангади (Цээжэ-Бургалтайский дацан)
Третье место - Ухинов Чингис (дацан «Балдан Брэйбун»)
Четвёртое место - Очиров Артём (Баргузинский дацан)
Пятое место - Дондуков Тумэн (Табангут-Учетуйский дацан)
Шестое место - Цыденов Цыден (Эгитуйский дацан)
Седьмое место - Гашинов Одон (Кижингинский дацан)
Восьмое место - Ульзутуев Зорикто (Сартул-Булагский дацан)

Весовая категория свыше 75 кг
Первое место - Цыжипов Балдан (Цугольский дацан)
Второе место - Хабитуев Стас (Баргузинский дацан)
Третье место - Цыренов Батор (Баргузинский дацан)
Четвёртое место - Цырендондопов Зоригто (дацан «Балдан Брэйбун»)
Пятое место - Бакшеев Амгалан (Бургалтайский дацан)
Шестое место - Балжимаев Чингис (Агинский дацан)
Седьмое место - Баранов Андрей (дацан «Балдан Брэйбун»)
Восьмое место - Чимитов Алдар (Чесанский дацан)

Победители получили грамоту, золотые медали, хадак и денежный приз в размере 25 тысяч рублей. За второе место давали грамоту, серебряную медаль, хадак и 15 тысяч рублей. За третье: грамоту, бронзовую медаль, хадак и 7 тысяч рублей. Обладателю четвёртого места дали 3 тысячи рублей, с пятого по восьмое – по тысяче рублей.

Также были определены призёры у юношей в 9 весовых категориях. Об этом сообщает Буддийская традиционная Сангха России.
Бурятия бурятская борьба бухэ барилдаан спорт Улан-Удэ буддизм Сангха

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Легкоатлеты Бурятии выиграли 2 «золота» первенства ДФО
Легкоатлеты Бурятии выиграли 2 «золота» первенства ДФО
Общество, 29.01.2024
Также спортсмены завоевали ещё 3 награды окружных соревнований
Борица из Бурятии стала призёром международного турнира
Борица из Бурятии стала призёром международного турнира
Общество, 29.01.2024
Ирина Ологонова заняла третье место на кубке Ивана Ярыгина
Театр из Бурятии принял участие в международном проекте
Театр из Бурятии принял участие в международном проекте
Общество, 29.01.2024
Монгольские народы продемонстрировали традиции празднования Белого месяца
В Бурятии завершат оздоровление озера, поражённого гаффской болезнью
В Бурятии завершат оздоровление озера, поражённого гаффской болезнью
Общество, 29.01.2024
«Деградировавший» Котокель расчистят в 2024 году
В Бурятии прошёл чемпионат и первенство ДФО по универсальному бою
В Бурятии прошёл чемпионат и первенство ДФО по универсальному бою
Общество, 29.01.2024
Соревнования посвятили памяти сотрудника ОМОН Росгвардии
Иволгинский район Бурятии перешёл в режим повышенной готовности
Иволгинский район Бурятии перешёл в режим повышенной готовности
Общество, 29.01.2024
Сразу четыре пригородных села остались без холодной воды
Бурятию скуют морозы
Бурятию скуют морозы
Общество, 29.01.2024
Республика попадёт под влияние арктического холода
На Сагаалган в Улан-Удэ устроят «дикие гонки»
На Сагаалган в Улан-Удэ устроят «дикие гонки»
Общество, 29.01.2024
Праздник отметят в парке «Юбилейный»
Злостного алиментщика в Бурятии отправили на исправительные работы
Злостного алиментщика в Бурятии отправили на исправительные работы
Общество, 29.01.2024
Мужчина не выплачивал деньги на содержание собственного ребёнка
В Бурятии определили лучшее подразделение уголовного розыска
В Бурятии определили лучшее подразделение уголовного розыска
Общество, 29.01.2024
Лучший отдел получил вымпел и денежную премию
Над Бурятией опять раздастся «Голос кочевников»
Над Бурятией опять раздастся «Голос кочевников»
Общество, 29.01.2024
Стала известна дата популярного музыкального фестиваля в 2024 году

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^