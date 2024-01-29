Авиакомпания «ИрАэро» объявила о начале продаж субсидированных билетов из Иркутска

Улан-Удэ в программу не попал

Иркутская авиакомпания «ИрАэро» сообщила 29 января о начале продаж субсидированных билетов из областного центра Приангарья в три города Дальневосточного федерального округа (ДФО) и обратно: Благовещенск, Нерюнгри и Читу. Полёты субсидируются по постановлению правительства России №1242. Рейсы выполняются 1-2 раза в неделю.

«Льготные билеты могут приобрести все желающие», - отметили в авиакомпании.

Улан-Удэ, с посадкой в котором самолёт «ИрАэро» летает в Южно-Сахалинск, в программу субсидирования не попал.