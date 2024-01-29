В Бурятии определили лучшее подразделение уголовного розыска

Лучший отдел получил вымпел и денежную премию
В МВД Бурятии подвели итоги конкурса на звание «Лучшее подразделение уголовного розыска».
Деятельность подразделений оценивалась по нескольким параметрам.
В результате по итогам оперативно-служебной деятельности за 2023 год лучшим признан оперативно-сыскной отдел уголовного розыска управления МВД России по Улан-Удэ.
В торжественной обстановке награды – вымпел и денежную премию - вручили начальнику отдела подполковнику полиции Игорю Манжуеву.
На втором месте – отдел уголовного розыска МО МВД России «Хоринский», на третьем месте – отдел уголовного розыска ОМВД России по Кабанскому району.
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Лучший отдел получил вымпел и денежную премию
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