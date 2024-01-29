Не боятся получить шайбой в плечо: В Бурятии насчитали 29 девушек-хоккеистов

А в целом число любителей этого спорта перевалило за 2000
В Бурятстате рассказали, сколько человек в республике сегодня увлекаются хоккеем. Там отметили, что этот вид спорта не просто зрелищный – он ещё и благотворно влияет на человека.
- Занятия им повышают выносливость, развивают ловкость, улучшают моторику и координацию движений. Как и любой командный вид спорта, хоккей дисциплинирует, воспитывает силу воли и командный дух, – подчеркнули в Бурятстате.
В республике сегодня насчитывается 2800 любителей хоккея – в 1,8 раза больше, чем восемь лет назад, в 2016 году. А среди девушек есть не только преданные болельщицы, но и спортсменки, которые не боятся получить шайбой в плечо и готовы до конца биться на льду за победу. Их в республике 29.
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А в целом число любителей этого спорта перевалило за 2000
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