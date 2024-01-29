Ирина Ологонова заняла третье место на кубке Ивана Ярыгина
28 января в Красноярске завершился XXXV международный турнир имени Ивана Ярыгина по вольной борьбе. В соревнованиях принимали участие спортсмены из более чем 20 стран.
В весовой категории до 53 кг третье место заняла борица из Бурятии Ирина Ологонова. В борьбе за третье место она одолела Евгению Полещук со счётом 6:3.
Отметим, что в неофициальном зачёте Россия на первом месте по числу медалей. В общей сложности спортсмены завоевали 15 золотых, 10 серебряных и 28 бронзовых медалей.
Борица из Бурятии стала призёром международного турнира
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