Спортсмен выиграл в беге на 800 метров
В Краснодарском крае прошли всероссийские соревнования по лёгкой атлетике на XVII кубок губернатора региона. В турнире участвовали более 200 атлетов из 15 регионов России. За награды спортсмены боролись в семи видах программы: бег на 60, 400 и 800 метров, бег с барьерами на 60 метров, прыжки в длину, толкание ядра и пятиборье.
Спортсмен из Бурятии Николай Вербицкий стал победителем всероссийских соревнований. Он был лучшим в беге на дистанции 800 м с результатом 1.49.08. Легкоатлет показал пока лучший результат сезона в стране, сообщает центр спортивной подготовки РБ.
Бегун из Бурятии победил на всероссийских соревнованиях
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