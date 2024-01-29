В Бурятии 15 работникам неверно начисляли северную надбавку

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Вопрос решался через суд



В Северо-Байкальском районе Бурятии межрайонная прокуратуры добилась перерасчёта заработной платы работников казённого учреждения с учётом северной надбавки.



- Установлено, что работникам учреждения, местом службы которых является город Северобайкальск, процентная надбавка к заработной плате выплачивалась в размере 30 %. Вместе с тем Северобайкальск является местностью, приравненной к районам Крайнего Севера, расположен в неблагоприятных климатических условиях, в связи с чем «северная» надбавка подлежала выплате в размере 50 %, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



В суд направили 15 исковых заявлений о признании незаконными действий их работодателя и обязании выплатить недополученные деньги с учётом процентной надбавки в размере 50%.



Суд иски удовлетворил. 15 работникам уже произвели перерасчёт заработной платы на общую сумму 1,6 млн рублей.

