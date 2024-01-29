Легкоатлеты Бурятии выиграли 2 «золота» первенства ДФО

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Также спортсмены завоевали ещё 3 награды окружных соревнований



С 25 по 28 января чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по лёгкой атлетике проходили в городе Хабаровск. Сборная Бурятии завоевала две золотые и три бронзовые медали.



На первенстве ДФО среди юниоров и юниорок до 20 лет, Карина Гец выиграла «золото» на дистанции 3000 метров с результатом 10 минут 59,54 секунд (тренер В.В. Накитняк). Победителем стал Владимир Намжилов на дистанции 400 метров с результатом 53,70 секунд (тренер Е.В. Дашиев). Бронзовую награду получила Алина Дроздовская на дистанции 400 метров с результатом 1 минута 1,33 секунды (тренер А.С. Чичигин). Владимир Намжилов занял третье место на дистанции 200 метров с результатом 23,96 секунды (тренер Е.В. Дашиев).



На чемпионате округа Арсалан Мункуев стал бронзовым призёром на дистанции 800 метров с результатом 2 минуты 1,27 секунды (тренеры В.Д. Домнин, Г.И. Темников). Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

