Спортсмены завоевали 5 медалей
Международные соревнования по стрельбе из лука «Russian open - Orel 2024» завершились 28 января в городе Орёл. В турнире участвовали более 500 сильнейших лучников из девяти стран мира.
Бурятские лучники завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали соревнований. Личное «золото» у Эржэны Очировой (РСШОР, тренер Хамнагдаев А.Р.). «Серебро» выиграла Инна Степанова (СШОР №10, тренер Эрдыниева Г.Ц.). «Бронза» в блочном луке у Дианы Ошоровой (СШОР №10, тренер Халудорова З.Л.).
Кроме того, женская сборная России в составе Эржэны Очировой, Светланы Гомбоевой и Марии Гилмановой одержала «золотую» победу со счётом 6:0 над сборной Республики Беларусь. Мужская команда России в составе Максима Малафеева, Бэлигто Цынгуева и Эрдэма Цыдыпова (РСШОР, тренер Хамнагдаев А.Р.) заняла второе место. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Лучники Бурятии отличились на международных соревнованиях
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