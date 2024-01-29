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В Усть-Ордынском округе состоятся зимние народные бурятские игры

В Усть-Ордынском округе состоятся зимние народные бурятские игры
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Соревнования имеют статус межрегиональных

Межрегиональный открытый этнофестиваль «IV Yбэлэй буряад арадай наадан» («IV Зимние народные бурятские игры») пройдёт с 16 по 17 февраля в Усть-Ордынском Бурятском округе. Мероприятие проведут в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района, сообщает Иркутская региональная общественная организация по сохранению и развитию этнокультурного наследия «Возрождение».

В рамках этнофестиваля состоятся соревнования по 10 народным играм. Также запланированы выступления артистов и творческих коллективов на открытии и закрытии фестиваля. Кроме этого, проведут 4 специальных конкурса, таких как: «Буузын Баяр» - конкурс на быстрое поедание бууз, «Фолк фест» - битва фольклорных коллективов за звание лучшего и другие.

Каждый участник к месту проведения игры должен прибыть в традиционной бурятской одежде и пребывать в ней весь период участия в игре. Абсолютный чемпион признаётся абсолютным чемпионом «IV Зимних народных бурятских игр» и получит главные призы игры.

В одном из главных соревнований – «hэер шаалган» («разбивание хребтовой кости») – принять участие могут мужчины и женщины. Женская категория будет единой, разделений по возрасту не будет. Мужчин поделят на шесть возрастных категорий: до 13 лет, от 14 до 17 лет, от 18 до 29 лет, от 30 до 39 лет, от 40 до 49 лет, старше 50 лет.

Игра «шагай наадан» («игра в бараньи лодыжки») проводится в трёх подвидах: «няhалалга» («щёлканье»), «шүүрэлгэ» («подбрасывание») и «табаасай» («игра в пять»). В каждом подвиде участники совершают по три подхода, баллы за которые суммируются в индивидуальный зачёт. Также в каждом подвиде итог проводится в следующих возрастных категориях:
- до 13 лет среди мальчиков и девочек;
- от 14 до 35 лет среди мужчин и женщин;
- старше 35 среди мужчин и женщин.

«Ушхуурга таталга» («перетягивание кожемялки (палки)») проводится отдельно среди мужчин и отдельно среди женщин в весовых категориях: до 30 кг, от 31 до 45 кг, от 46 до 60 кг, от 61 до 75 кг и от 75 кг и выше. Народная бурятская игра «туулган тобшо» («свинцовая пуговка») не имеет категорий по половым признакам и проводится для участников в двух категориях: до 13 лет и от 14 лет и старше. Определив очерёдность, игроки приступают к набиванию «тобшо» внутренней или внешней стороной стопы, не давая «пуговке» упасть на землю.

«Баабхай шэдэлгэн» («метание кости бабха») учит меткости, развивает хороший глазомер. Проводится игра смешанно между мужчинами и женщинами в двух возрастных категориях: до 10 лет, от 11 лет и старше.

Возрастное ограничение: 6+.
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