В Бурятии расказали, как отметят столетие дорожной отрасли республики

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100 лет назад в Бурят-Монгольской АССР было образовано управление местного транспорта, которое непосредственно подчинялось Народному комиссариату путей сообщения РСФСР. Именно это ведомство считается историческим предшественником министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии, сообщает пресс-служба ведомства.

Поручение об образовании в республике самостоятельного управления местного транспорта было дано в октябре 1923 года председателем государственной плановой комиссии Бурят-Монгольской АССР. На момент создания ведомства на балансе «Бурмеса» (бурят-монгольское управление местного транспорта с подчинением «Сибмесу» в Новосибирске) числилось 12 гужевых дорог общей длиной 2 482 версты (2647,8 км). При этом дорог с твердым покрытием не было. Сегодня сеть дорог общего пользования республики составляет более 14,5 тыс. км. На автомобильных дорогах находятся 1097 мостов.

В рамках празднования юбилейной даты в 2024 году запланированопроведение спартакиады, круглого стола, автопробега, экологической акции, встречи с ветеранами отрасли. Завершится празднование в октябре торжественным концертом.

«Главная заслуга в развитии дорожного хозяйства республики, в улучшении транспортной доступности региона, конечно, принадлежит людям, - цитирует пресс-служба минтранса Александр Гоге, министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии. - С момента создания ведомства-предшественника сменилось не одно поколение отраслевых специалистов. Каждый из них отдавал все силы работе. Они строили мосты, дороги, соединяя села, города, такие как Иркутск, Улан-Удэ, Кяхта, Хоринск, Романовка, Багдарин, Чита, формировали современную дорожную сеть. До сих пор в нашем министерстве и в целом в дорожной отрасли, работают целые династии. Это хороший пример того, что славные традиции дорожников переходят из поколения в поколение».Работа по развитию дорожной сети республики продолжается. С 2013 по 2023 год после реконструкции и ремонта введено в эксплуатацию около 2800 км дорог и более 180 мостов. В этом году в республике планируется ремонт 180 км федеральных, региональных и местных дорог. Продолжится строительство третьего моста через Уду в Улан-Удэ и реконструкция дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян.