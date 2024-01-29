Стартует приём заявок на Байкальский кинофестиваль

Мероприятие состоится с 17 по 27 сентября



В Иркутской области 1 февраля начнётся приём заявок для участия в 23-м Байкальском международном кинофестивале «Человек и Природа» имени В.Г. Распутина. Стать его участниками могут режиссёры из всех стран мира, которые подготовили полнометражные и короткометражные фильмы о взаимоотношениях человека и природы.



Жюри определит победителей в номинациях «Лучший документальный фильм им. М. И. Ромма», «Лучший научно-популярный фильм им. И. Д. Черского», «Лучший игровой фильм им. Л. И. Гайдая»; «Лучший анимационный фильм»; «Лучший полнокупольный фильм, им. Антонио Донателло», «Приз «Байкал» - за остроту поставленной проблемы». Также будет определён обладатель гран-при – это 500 тысяч рублей. Традиционно вручат специальные призы молодёжного жюри, СМИ-сообщества и зрительских симпатий.



Приём заявок будет идти до 10 апреля на официальном сайте фестиваля. Там же размещены регламент и форма заявки на участие. Шорт-лист объявят в июне. Сам фестиваль пройдёт с 17 по 27 сентября. Об этом рассказали в пресс-служба правительства Иркутской области.



Возрастное ограничение: 18+.

