29 января

28 января

Популярное

В Госдуме рассказали, что изменится в законах с 1 февраля

В Госдуме рассказали, что изменится в законах с 1 февраля
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Увеличится, например, размер маткапитала

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в феврале. С этого месяца проиндексируют маткапитал и ряд других социальных выплат.

«Материнский капитал составит 630,4 тысяч рублей на первого ребёнка и 833 тысяч рублей на второго, - приводит слова спикера пресс-службы Госдумы. - Кроме того, на 7,4% вырастут более 40 различных пособий и компенсаций. Приоритет государства - в полной мере обеспечивать все социальные обязательства. Необходимые для этого средства предусмотрены в федеральном бюджете».

Деятельность микрофинансовых организаций и банков по сбору долгов будет под контролем государства. Их будут контролировать судебные приставы. Должник и кредитор смогут взаимодействовать по электронной почте или «Госуслуги».

«Это решение позволит комплексно защитить права должников», - заявил Володин.

Банки с 1 февраля будут обязаны бесплатно информировать вкладчиков об истечении сроков их вкладов. По срочным вкладам это нужно будет сделать не позднее чем за пять дней до истечения срока.

Упрощается процедура устранения пересечений границ населённых пунктов и территориальных зон с границами земельных участков. Срок устранения реестровой ошибки, содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости, сокращается с трёх до одного месяца.

Приняты дополнительные законодательные меры по защите государственной тайны. ФСБ РФ сможет давать заключение о нецелесообразности допуска к ней, которое будет иметь обязательный характер.

Запрещается деятельность провайдеров хостинга (сервисов для размещения сайтов), не включённых в реестр Роскомнадзора. Провайдерами смогут быть российские юридические лица, чьи вычислительные мощности находятся на территории страны.

Уточняется и дополняется перечень операций, на которые могут быть направлены специальные экономические меры, например, блокировка денег или имущества. Меры с февраля смогут распространяться не только на иностранных лиц, но и на российские юридические лица с иностранным участием более 50 процентов.
законы законодательство изменения Госдума

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Легкоатлеты Бурятии выиграли 2 «золота» первенства ДФО
Легкоатлеты Бурятии выиграли 2 «золота» первенства ДФО
Общество, 29.01.2024
Также спортсмены завоевали ещё 3 награды окружных соревнований
Борица из Бурятии стала призёром международного турнира
Борица из Бурятии стала призёром международного турнира
Общество, 29.01.2024
Ирина Ологонова заняла третье место на кубке Ивана Ярыгина
Театр из Бурятии принял участие в международном проекте
Театр из Бурятии принял участие в международном проекте
Общество, 29.01.2024
Монгольские народы продемонстрировали традиции празднования Белого месяца
В Бурятии завершат оздоровление озера, поражённого гаффской болезнью
В Бурятии завершат оздоровление озера, поражённого гаффской болезнью
Общество, 29.01.2024
«Деградировавший» Котокель расчистят в 2024 году
В Бурятии прошёл чемпионат и первенство ДФО по универсальному бою
В Бурятии прошёл чемпионат и первенство ДФО по универсальному бою
Общество, 29.01.2024
Соревнования посвятили памяти сотрудника ОМОН Росгвардии
Иволгинский район Бурятии перешёл в режим повышенной готовности
Иволгинский район Бурятии перешёл в режим повышенной готовности
Общество, 29.01.2024
Сразу четыре пригородных села остались без холодной воды
Бурятию скуют морозы
Бурятию скуют морозы
Общество, 29.01.2024
Республика попадёт под влияние арктического холода
На Сагаалган в Улан-Удэ устроят «дикие гонки»
На Сагаалган в Улан-Удэ устроят «дикие гонки»
Общество, 29.01.2024
Праздник отметят в парке «Юбилейный»
Злостного алиментщика в Бурятии отправили на исправительные работы
Злостного алиментщика в Бурятии отправили на исправительные работы
Общество, 29.01.2024
Мужчина не выплачивал деньги на содержание собственного ребёнка
В Бурятии определили лучшее подразделение уголовного розыска
В Бурятии определили лучшее подразделение уголовного розыска
Общество, 29.01.2024
Лучший отдел получил вымпел и денежную премию
Над Бурятией опять раздастся «Голос кочевников»
Над Бурятией опять раздастся «Голос кочевников»
Общество, 29.01.2024
Стала известна дата популярного музыкального фестиваля в 2024 году

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^