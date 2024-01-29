В Госдуме рассказали, что изменится в законах с 1 февраля

Увеличится, например, размер маткапитала

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в феврале. С этого месяца проиндексируют маткапитал и ряд других социальных выплат.



«Материнский капитал составит 630,4 тысяч рублей на первого ребёнка и 833 тысяч рублей на второго, - приводит слова спикера пресс-службы Госдумы. - Кроме того, на 7,4% вырастут более 40 различных пособий и компенсаций. Приоритет государства - в полной мере обеспечивать все социальные обязательства. Необходимые для этого средства предусмотрены в федеральном бюджете».



Деятельность микрофинансовых организаций и банков по сбору долгов будет под контролем государства. Их будут контролировать судебные приставы. Должник и кредитор смогут взаимодействовать по электронной почте или «Госуслуги».



«Это решение позволит комплексно защитить права должников», - заявил Володин.

Банки с 1 февраля будут обязаны бесплатно информировать вкладчиков об истечении сроков их вкладов. По срочным вкладам это нужно будет сделать не позднее чем за пять дней до истечения срока.

Упрощается процедура устранения пересечений границ населённых пунктов и территориальных зон с границами земельных участков. Срок устранения реестровой ошибки, содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости, сокращается с трёх до одного месяца.

Приняты дополнительные законодательные меры по защите государственной тайны. ФСБ РФ сможет давать заключение о нецелесообразности допуска к ней, которое будет иметь обязательный характер.

Запрещается деятельность провайдеров хостинга (сервисов для размещения сайтов), не включённых в реестр Роскомнадзора. Провайдерами смогут быть российские юридические лица, чьи вычислительные мощности находятся на территории страны.

Уточняется и дополняется перечень операций, на которые могут быть направлены специальные экономические меры, например, блокировка денег или имущества. Меры с февраля смогут распространяться не только на иностранных лиц, но и на российские юридические лица с иностранным участием более 50 процентов.