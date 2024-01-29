Аэропорт «Байкал»: Ежедневный рейс до Иркутска стал летать с полной загрузкой

За сутки билетов уже нет

С начала 2024 года, как сообщал «Байкал-Daily», авиакомпания S7 сделала дневные полёты по маршруту Иркутск – Улан-Удэ – Иркутск ежедневными.

«Рейс пользуется огромной популярностью, - сообщил 29 января гендиректор улан-удэнского аэропорта Дмитрий Гармаев. - За сутки до вылета или в день вылета часто билетов уже нет. 100% загрузка рейса».

Он отметил, что этот рейс удалось превратить в ежедневный из-за поддержки главы и правительства Бурятии. По его словам, в 2023 году правительство республики подало заявку на участие в программе софинансирования перевозок. Это позволило сделать цены на часть билетов весьма привлекательными для пассажиров. Гендиректор «Байкала» посоветовал покупать их заранее.

В конце 2023 года, когда полёты выполнялись три-четыре раза в неделю, загрузка самолётов тоже была практически полной.

В советское время из Улан-Удэ до Иркутска самолёты (Ан-24, Як-40) начинали летать рано утром. Полёты продолжались до позднего вечера. Например, можно было утром улететь в Иркутск, где аэропорт расположен в черте города. Вечером того же дня спокойно вернуться обратно в столицу Бурятии. Взрослый билет в этом направлении в 1988 году стоил 9 советских рублей в один конец.