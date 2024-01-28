Вокруг села в Бурятии кружат волки

- На звонки никто не отвечает. У нас волки вокруг села ходят, – пожаловались тогда сельчане.
Инженер по ремонту и содержанию автодорог хозяйственно-транспортного отдела райадминистрации Алексей Брызгалов отметил, что электрификация в Нижнем Мангиртуе продолжается.
Ситуацию прокомментировали и в правительстве РБ. Там отметили, что сотрудники Бурприроднадзора совместно с охотхозяйствами регулярно проводят государственный и производственный охотничий контроль. Специалисты недавно обследовали окрестности Нижнего Мангиртуя.
- На постоянной основе также ведётся государственный мониторинг охотничьих животных. По его результатам установлено наличие трёх волков, – рассказали в правительстве
Зверей пообещали отстрелить. Охотникам выдали три соответствующих разрешения.
- На постоянной основе также ведётся государственный мониторинг охотничьих животных. По его результатам установлено наличие трёх волков, – рассказали в правительстве
Зверей пообещали отстрелить. Охотникам выдали три соответствующих разрешения.
Позже в группе «Бичура-инфо.24/7» сообщили, что скот в селе постоянно пасётся без присмотра. А это приманивает хищников.
- Пастухов нет. Зимой свиньи, козы и коровы находятся на улицах без присмотра. Поэтому волки будут рядом, – отмечает «Бичура-инфо.24/7».
Всего за несколько месяцев – с августа по январь – в этом районе пришлось добыть 17 волков.