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Жители посёлка в Бурятии остались без тепла в 30-градусные морозы

Жители посёлка в Бурятии остались без тепла в 30-градусные морозы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сельчане лишились его на несколько часов

Накануне в кабанском посёлке Каменск исчезло отопление. Без него остались жильцы дома № 82 на улице Рабочая. «Сказали, что неисправен насос. На улице – минус 30, у нас маленькие дети, – сообщили местные в группе «Кабанск-инфо.24/7».

Информацию об этом передали в управляющую компанию, обслуживающую МКД. Там пояснили, что циркуляционный насос из строя. Изначально заменить его планировали в понедельник, 29 января, но в итоге всё решили сделать в тот же день.

Новый насос установили и пообещали вернуть благо цивилизации в течение двух часов. Вскоре батареи в доме потеплели.
отопление

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