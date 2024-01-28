В районе Бурятии подорожают детсады

Плата за них увеличится до 160 рублей в день
В группе «Курумкан-инфо.24/7» предупредили, что скоро во всём районе повысится родительская плата за детсады. Власти сослались на недавнее постановление № 29 от 25 января («Об установлении размера родительской платы, взимаемой муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями МО «Курумканский район»). Его подписал глава муниципального образования Леонид Будаев.
С 1 февраля размер платы за присмотр и уход за одним ребёнком в дошкольном учреждении составит 160 рублей в день. В столице республики она увеличилась
с 1 января 2023-го. Подорожание тогда объяснили ростом цен на продукты.
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