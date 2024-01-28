«Никто не хочет работать»: Сельчане в Бурятии нажаловались на загруженного педиатра

Они заявили, что не могут попасть к врачу на приём



Жители прибайкальского села Ильинка недовольны расписанием работы педиатра. Люди сообщили в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», что врач принимает только до обеда и многие в такой график по разным причинам не укладываются.



- Ведь не у всех родителей получается приводить или привозить до этого времени детей – особенно маленьких. Насколько знаем, педиатра у нас два. Раньше даже после обеда были приёмы, а сейчас что изменилось? Рабочий день в поликлинике до 17:00, а не до обеда, – возмущаются сельчане.



Они поинтересовались, как можно решить вопрос.



- Вообще в нашей больнице в Ильинке беспорядок – никто путём не хочет работать как полагается, – добавили местные.



Главный врач центральной районной больницы Татьяна Бутина пояснила: в участковой больнице два педиатрических участка, за которыми закреплены несовершеннолетние пациенты из Ильинки и села Троицкое.



- Ежедневно – кроме четверга – на каждом из них с утра ведётся первичный приём, – отметила руководитель ЦРБ. – Запись осуществляется через Госуслуги или регистратуру. Она открыта на две недели вперёд, потому запланировать визит к врачу можно заблаговременно.



По словам Бутиной, время ожидания, как правило, составляет менее одного дня.



- При острых заболеваниях и отсутствии свободной записи приём осуществляется через одного пациента, – подчеркнула главврач. – В послеобеденное время приёмы, согласно графику, осуществляются в других населённых пунктах. Для повторных пациентов дату и время назначает сам врач.



В обязанности педиатров также входит патронаж новорождённых, обслуживание вызовов на дому, санитарно-просветительская работа, профилактические осмотры декретированных возрастных групп, работа в школах здоровья и с документацией. В экстренных случаях сельчанам советуют обращаться в кабинет неотложной помощи.



