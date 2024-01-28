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Лидер российских буддистов рассказал, кому принесёт трудности Год Дракона

Лидер российских буддистов рассказал, кому принесёт трудности Год Дракона
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Он раскрыл, чего ждать людям от високосного 2024-го

Этот год пройдёт под покровительством Зелёного Деревянного Дракона. В свои права символ 2024-го по восточному календарю официально вступит в первый день Сагаалгана, 10 февраля – он сменит Чёрного Водяного Кролика (Зайца).
 
Чего ждать от високосного 2024-го, рассказал недавно в своём telegram-канале председатель Буддийской традиционной Сангхи России (БТСР) Хамбо Лама Дамба Аюшеев. Он дал довольно лаконичный прогноз.
 
- Наступающий год Дракона для детей будет благоприятным, для людей среднего возраста – средним по сложности, а вот для пожилых он окажется сложноватым для прожития, – заявил глава БТСР.

Последним Хамбо Лама посоветовал ещё до наступления Сагаалгана обратиться к ламам-астрологам для конкретного совета. Ранее лидер российских буддистов высказался в Telegram об умерших.
 
- Когда я читаю или слышу, что кто-то ушёл из жизни, то как буддист думаю, что он не смог перешагнуть время года Зайца, – отметил Дамба Аюшеев. – Это значит, что человек до праздника Цагаалхи (Сагаалгана – прим.) не ходил к ламам-астрологам и не интересовался у них, как не стать жертвой Эрлэг Хаана (Эрлик Хан – ангел смерти) в этом лунном году. Без элементарной бдительности надеялся на свою удачу и на здоровье – самоуверенные товарищи.

А пару недель назад председатель Сангхи пояснил, в чём уникальность года Зайца.

- Она заключается в том, что нет завершающего 30-го дня этого месяца, которое отмечается как Битүү өдөр. Потому он заканчивается 29-м днём лунного месяца и 10-го февраля наступает уже Цагаалха, что означает приход Дракона. Таким образом, быстрый и шустрый Заяц завершает свой год на день раньше обычного, – подчеркнул Хамбо Лама.
буддизм Хамбо лама Сагаалган

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