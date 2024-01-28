Лидер российских буддистов рассказал, кому принесёт трудности Год Дракона



Этот год пройдёт под покровительством Зелёного Деревянного Дракона. В свои права символ 2024-го по восточному календарю официально вступит в первый день Сагаалгана, 10 февраля – он сменит Чёрного Водяного Кролика (Зайца).



Чего ждать от високосного 2024-го, рассказал недавно в своём telegram-канале председатель Буддийской традиционной Сангхи России (БТСР) Хамбо Лама Дамба Аюшеев. Он дал довольно лаконичный прогноз.



- Наступающий год Дракона для детей будет благоприятным, для людей среднего возраста – средним по сложности, а вот для пожилых он окажется сложноватым для прожития, – заявил глава БТСР.



Последним Хамбо Лама посоветовал ещё до наступления Сагаалгана обратиться к ламам-астрологам для конкретного совета. Ранее лидер российских буддистов Последним Хамбо Лама посоветовал ещё до наступления Сагаалгана обратиться к ламам-астрологам для конкретного совета. Ранее лидер российских буддистов высказался в Telegram об умерших.