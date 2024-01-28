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В Бурятии жители пригородного села ударились в панику из-за ОРВИ в школе

В Бурятии жители пригородного села ударились в панику из-за ОРВИ в школе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Родители, у которых нет сил лечить детей, потребовали отправить их на карантин

Жители иволгинского села Сотниково бьют тревогу из-за усугубившейся ситуации с заболеваемостью ОРВИ в местной СОШ. По словам родителей учеников, она растёт, но никто ничего с этим не делает.
 
- Ребёнок учится в Сотниковской школе. Относится к категории часто болеющих и снова подцепил вирус. Нет сил лечить и брать больничный. В нашем классе с начала недели пошёл рост заболеваемости. Отсутствует уже почти половина. А кто ещё ходит, тот с соплями и кашлем, – жалуются сотниковцы в группе «Иволга-инфо.24/7». – Почему учителя не принимают меры? Дети вылечиться не успевают, как снова заражаются, возвращаясь на учёбу.
 
Люди поинтересовались, почему нельзя отправить школьников на карантин, «чтобы хоть немного улучшить ситуацию». Ответ дали в районном управлении образования (РУО). Там отметили, что мониторинг в СОШ ведётся ежедневно с 9 января.

- По данным на 24-ое, наблюдается повышение заболеваемости ОРВИ, но необходимости закрывать классы на карантин нет, поскольку порог не превышает 20%, – подчеркнули в РУО, сославшись на постановление главного санитарного врача РФ № 4 («Об утверждении СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней») от 28 января 2021 года.
ОРВИ болезнь школа жалобы

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