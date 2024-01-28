Между Улан-Удэ и Улан-Батором возобновилось авиасообщение

В Монголию улетели 20 человек

28 января возобновилось сообщение по воздуху между столицами Монголии и Бурятии. Первый CRJ 200 авиакомпании «ИрАэро» прилетел в Улан-Удэ из Улан-Батора в 03:00.

- Первый после перерыва рейс «Улан-Батор – Улан-Удэ – Улан-Батор» сегодня привёз 11 пассажиров, – сообщил в соцсетях гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. – В столицу Монголии вылетели 20 пассажиров.

Как сообщал «Байкал-Daily», рейсы будут выполняться один раз в неделю воскресеньям.

- Если загрузка увеличится, авиакомпания рассмотрит возможность увеличить число рейсов, – отметил Гармаев.

Цены на перелёт весьма демократичны по сравнению с монгольской авиакомпанией Hunnu Air, которая в сентябре 2023 года прекратила авиасообщение между городами из-за низкой загрузки. Время в пути составляет всего один час.

Справка:

Bombardier CRJ-200LR – канадский пассажирский реактивный самолёт. Этот тип впервые совершил свой рейс в 1995 году. Является усовершенствованной моделью пассажирского авиалайнера Canadair Regional Jet CRJ-100 с новыми экономичными двигателями General Electric CF-34B1. Самолёт «ИрАэро» берёт на борт 50 пассажиров.