28 января

27 января

26 января

Популярное

Между Улан-Удэ и Улан-Батором возобновилось авиасообщение

Между Улан-Удэ и Улан-Батором возобновилось авиасообщение
Общество,  Фото:t.me/airportbaikal

В Монголию улетели 20 человек

28 января возобновилось сообщение по воздуху между столицами Монголии и Бурятии. Первый CRJ 200 авиакомпании «ИрАэро» прилетел в Улан-Удэ из Улан-Батора в 03:00.

- Первый после перерыва рейс «Улан-Батор – Улан-Удэ – Улан-Батор» сегодня привёз 11 пассажиров, – сообщил в соцсетях гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. – В столицу Монголии вылетели 20 пассажиров.

Как сообщал «Байкал-Daily», рейсы будут выполняться один раз в неделю воскресеньям.

- Если загрузка увеличится, авиакомпания рассмотрит возможность увеличить число рейсов, – отметил Гармаев.

Цены на перелёт весьма демократичны по сравнению с монгольской авиакомпанией Hunnu Air, которая в сентябре 2023 года прекратила авиасообщение между городами из-за низкой загрузки. Время в пути составляет всего один час.

Справка:

Bombardier CRJ-200LR – канадский пассажирский реактивный самолёт. Этот тип впервые совершил свой рейс в 1995 году. Является усовершенствованной моделью пассажирского авиалайнера Canadair Regional Jet CRJ-100 с новыми экономичными двигателями General Electric CF-34B1. Самолёт «ИрАэро» берёт на борт 50 пассажиров.

Аэропорт "Байкал" авиация Монголия Улан-Батор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии рассказали о непростой ситуации с экологией
В Бурятии рассказали о непростой ситуации с экологией
Общество, 28.01.2024

Вся надежда теперь на Путина и нацпроекты

В Бурятии жители пригородного села ударились в панику из-за ОРВИ в школе
В Бурятии жители пригородного села ударились в панику из-за ОРВИ в школе
Общество, 28.01.2024
Родители, у которых нет сил лечить детей, потребовали отправить их на карантин
В Улан-Удэ продолжают открыто торговать полузапрещёнными вейпами
В Улан-Удэ продолжают открыто торговать полузапрещёнными вейпами
Общество, 28.01.2024
Одному из нарушителей теперь грозит внушительный штраф
Минимум 20 сантиметров: Жителям Бурятии усложнили вылов омуля на Байкале
Минимум 20 сантиметров: Жителям Бурятии усложнили вылов омуля на Байкале
Общество, 28.01.2024
Мелких рыбин придётся выпускать обратно в озеро
В Улан-Удэ водитель такси спас человека с эпилепсией
В Улан-Удэ водитель такси спас человека с эпилепсией
Общество, 28.01.2024
Мужчине стало плохо прямо в машине
В Бурятии любитель пьяных покатушек сжёг свой мопед
В Бурятии любитель пьяных покатушек сжёг свой мопед
Общество, 28.01.2024
Попавшегося на нетрезвой езде мужчину отправили на принудительные работы
В Бурятии лисичка с бешенством прибежала прямо к сторожке
В Бурятии лисичка с бешенством прибежала прямо к сторожке
Общество, 28.01.2024
Место, где она появилась, продезинфицировали 
В Бурятии сегодня будет тепло
В Бурятии сегодня будет тепло
Общество, 28.01.2024
В Улан-Удэ днём -15,-17
Прогулки по Улан-Удэ. Январь 2024
Прогулки по Улан-Удэ. Январь 2024
Общество, 27.01.2024
Ёлки, горки, огоньки, драконы
В Бурятии впервые прошёл съезд лидеров ТОС
В Бурятии впервые прошёл съезд лидеров ТОС
Общество, 27.01.2024
Принята резолюция о расширении поддержки территориальных общественных самоуправлений

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^