В Улан-Удэ продолжают открыто торговать полузапрещёнными вейпами



С мая в Бурятии, как и по всей России, наложили табу на продажу вейпов несовершеннолетним. Подростки теперь не могут купить ни само устройство, ни комплектующие к нему, ни жидкости – независимо от того, никотиносодержащие они или нет.



А с первого дня лета торговлю ими запретили на ярмарках, выставках, в мобильных киосках, дистанционным способом и через автоматы. Разрешили лишь в павильонах и розничных магазинах, да и то без открытой выкладки и демонстрации – как и в случае с сигаретами, которые сейчас прячут под прилавками и за «ширмами».



Однако многих эти ограничения не останавливают. Очередное нарушение выявили 26 января во время рейда по торговым точкам, занимающимся продажей вейпов и электронных сигарет. На должностное лицо составили протокол за продажу безникотиновой безтабачной продукции.



С владельцами и сотрудникам всех таких точек провели разъяснительные беседы, напомнив о табу на продажу вейпов и энергетиков подросткам. А ещё им под роспись вручили уведомления о необходимости соблюдения законодательства, рассказали в администрации Улан-Удэ.



Там напомнили о штрафах, грозящих нарушителям – по части 3 статьи 14.53 КоАП РФ («Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией, табачными изделиями, никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции»). Их размер колеблется от 40 до 60 тысяч рублей для физических, от 150 до 300 тысяч – для должностных лиц и ИП и от 400 до 600 тысяч – для организаций. Ранее максимальный размер денежного наказания составлял 70 000 рублей.



Такие межведомственные рейды с участием сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству в городе устраивают регулярно.





