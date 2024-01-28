В Улан-Удэ водитель такси спас человека с эпилепсией



Этот инцидент произошёл в столице Бурятии. Вечером 24 января наш земляк Чингис, который работает в одной популярной службе заказа такси, взял заявку. Ему предстояло увезти семейную пару с Верхней Берёзовки в район Юношеской библиотеки.



В тот день были огромные пробки. В какой-то момент пассажиру стало плохо прямо в автомобиле – у него начался приступ эпилепсии.



Поняв, что его жена не справится в одиночку, Чингис остановился на обочине и вышел из авто. Мужчину перевернули на левый бок и положили тряпочку между зубов. Таксист сделал улан-удэнцу массаж, чтобы привести его в чувство.



По словам девушки, водитель постоянно был рядом и старался успокоить её супруга. Когда последнему полегчало, он вышел подышать свежим воздухом.



Чингис продолжил поездку только после того, как убедился, что мужчина в порядке. Девушка пояснила, что приступы эпилепсии у мужа бывают раз в полгода, поэтому они не вызвали скорую помощь. Сейчас улан-удэнец сейчас чувствует себя хорошо.