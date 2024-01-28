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В Бурятии любитель пьяных покатушек сжёг свой мопед

В Бурятии любитель пьяных покатушек сжёг свой мопед
Общество,  Фото:pexels.com
Попавшегося на нетрезвой езде мужчину отправили на принудительные работы

47-летний житель Кабанского района предстал перед судом за пьяную езду. Мужчина попался на ней повторно. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ.

Как выяснилось, в 2021 году сельчанин уже садился за руль в нетрезвом виде. Тогда его оштрафовали за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения. А в июне 2023-го история повторилась – он управлял мопедом «под градусом».
 
Мужчину остановили автоинспекторы. После того, как алкотестер показал отсутствие паров этанола в выдыхаемом воздухе, ему предложили провериться уже в медучреждении. Но водитель оказался против.

Отягчающим обстоятельством послужило то, что на нарушение сельчанин пошёл при непогашенной судимости по приговору от 2016 года.

В итоге любителю пьяной езды дали девять месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. А ещё на два с половиной года запретили управлять ТС.
 
Мопед мужчина сжёг, и в итоге ему пришлось выложить 20 000 рублей в счёт стоимости уничтоженного транспорта. Нарушитель пытался обжаловать приговор, однако суд апелляционной инстанции оставил его без изменения. 
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