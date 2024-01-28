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В Бурятии сегодня будет тепло

В Бурятии сегодня будет тепло
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ днём -15,-17

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -15,-20, местами -5,-10, по северу, центру и югу при облачности -21,-26.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура днём -15,-17.

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