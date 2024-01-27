В Улан-Удэ впервые выберут лучших студентов-технологов России: хлебопёков и кондитеров

Для них проведут олимпиаду

В Бурятии впервые состоится студенческая всероссийская олимпиада с международным участием «Технология производства хлебобулочных и кондитерских изделий». Она пройдёт на базе кафедры «Технология продуктов из растительного сырья» Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ), сообщает пресс-служба вуза.

Организаторы приглашают участвовать в предметном интеллектуальном состязании студентов третьего и четвёртого курсов из вузов регионов России и Монголии.

- Олимпиада проводится в целях закрепления, углубления умений и знаний, полученных в процессе обучения, формирования профессиональных компетенций по направлению подготовки бакалавриата «Продукты питания из растительного сырья, - отметила профессор Анна Золотарева., заведующий кафедрой «Технология продуктов из растительного сырья» ВСГУТУ.

Олимпиада состоится в онлайн формате с 19 февраля по 4 марта 2024 года. Заявки принимаются до 18 февраля. Положение организаторы опубликовали на сайте университета.

Справка:

Кафедра «Технология продуктов из растительного сырья» ВСГУТУ за годы своего существования стала одним из ведущих научных коллективов Сибири и Дальнего Востока, который занимается фундаментальными и прикладными исследованиями в зерноперерабатывающей, хлебопекарной, кондитерской и макаронной отраслях пищевой промышленности. В настоящее время кафедра осуществляет подготовку бакалавров и магистров по направлению «Продукты питания из растительного сырья».