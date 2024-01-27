Контактные лица взяты под наблюдение
Случай заболевания корью у семимесячного малыша подтвердился лабораторно. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Ранее сообщалось, что у ребёнка подозревается корь, однако специалисты ждали результатов исследования. Анализы были отправлены в Красноярск.
- Случай кори у семимесячного ребенка подтвержден лабораторно, - подтвердили в ведомстве.
Отмечается, что организован необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий. Проведена иммунизация против кори подлежащих лиц, продолжается медицинское наблюдение за контактными лица.
Весной 2023 года в Бурятии было зафиксировано пять заболевших корью, вспышка произошла в Кяхтинском районе. В число контактных тогда попали свыше 600 человек. В районе отменяли массовые мероприятия, чтобы избежать новых случаев заражения.
Корь – это острое вирусное заболевание, которое является одной из самых заразных и распространённых инфекций в мире. Корь передаётся воздушно-капельным путём. Из десяти человек, у которых нет иммунитета, при контакте с заболевшим заразятся все десять.
Начальная стадия заболевания кори длится 3-4 дня. Первые признаки похожи на обычные ОРВИ: недомогание, вялость, повышенная температура, кашель (который по мере развития заболевания усиливается, становится грубым, лающим). На 4-5-й день болезни на фоне высокой температуры на лице и теле появляется специфическая сыпь.
Поэтому во время болезни может развиться вирусный менингоэнцефалит (воспаление мозга и мягкой мозговой оболочки). Также вирус кори значительно ослабляет иммунитет, и это создаёт условия для различных осложнений. Среди них тяжёлые пневмонии, воспаление среднего уха, менингит, энцефалит.
Эффективным способом профилактики с болезнью является вакцинация.
В Бурятии у семимесячного ребёнка подтвердили корь
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