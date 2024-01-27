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В Бурятии придумали, как спасти почтовые отделения в районах

В Бурятии придумали, как спасти почтовые отделения в районах
Общество,  Фото:t.me/alexeytsydenov

Им передадут функции МФЦ

Руководитель ГБУ «Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Виктор Иванов и директор «Почты России» в республике Сергей Грачёв подписали 26 января соглашение о взаимодействии. Об этом сообщил в своём официальном телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Не секрет, что в сёлах районов отделения почты зачастую закрываются из-за отсутствия персонала. Загрузка невысокая, поэтому и ставки почтальонов не полные, а 0,5 или даже 0,25 от ставки, - написал Цыденов. - На такую зарплату желающих и не найти».

По словам главы, в 33 населённых пунктах Баргузинского, Бичурского, Джидинского, Прибайкальского, Еравнинского и других районов в отделениях почты откроются филиалы многофункциональных центров. Республиканский бюджет выделил 18 млн рублей для приобретения оргтехники и расходных материалов. Работники почты будут совмещать и функции операторов МФЦ.

«За счёт этого у них повысится зарплата, - объяснил Цыденов. - Это позволит и почту сохранить, и госуслуги сделать для людей ближе. Меньше надо будет ездить в райцентр. И почта сохранится, и людям удобнее!»

Глава республики отметил, что «Бурятия - пионер такой инициативы»:

«Мы нарабатываем опыт, который, возможно, будет полезен регионам России».

Почта России МФЦ Цыденов госуслуги

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