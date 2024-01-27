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В Бурятии 19 градусов мороза

В Бурятии 19 градусов мороза
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Осадки обойдут республику стороной

По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 27 января, в республике переменная облачность, преимущественно без осадков, утром и днём по северной половине местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Днём -14,-19 градусов, местами -6,-11, по северу, центру и югу местами -19,-24.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура днём -14,-16.

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