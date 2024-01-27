Осадки обойдут республику стороной
По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 27 января, в республике переменная облачность, преимущественно без осадков, утром и днём по северной половине местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Днём -14,-19 градусов, местами -6,-11, по северу, центру и югу местами -19,-24.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура днём -14,-16.
В Бурятии 19 градусов мороза
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 27.01.2024
Осадки обойдут республику стороной
В республике рассказали о программе этнокультурного фестиваля
Конкурс завершится 25 февраля
Соревнования пройдут в Ангарском городском округе
Она расположена в Сосново-Озёрском
Конкурс приурочен к празднованию Сагаалгана
В эксплуатацию его планируют ввести уже в ближайшее время
Церемония награждения состоится в начале марта
Птицы пострадали от травм и будут проходить лечение
Представители республики отправились на слёт блокадников в Санкт-Петербург
Спортсмен завоевал «бронзу» в спринте
В один день пара побывала на хадаке, регистрации брака и в роддоме
Больше финансирования у проектов Заиграевского района
В республике стартовала подготовка к проведению празднования
Мужская и женская сборные победили в командных соревнованиях