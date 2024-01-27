В Бурятии 19 градусов мороза

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Осадки обойдут республику стороной



По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 27 января, в республике переменная облачность, преимущественно без осадков, утром и днём по северной половине местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Днём -14,-19 градусов, местами -6,-11, по северу, центру и югу местами -19,-24.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура днём -14,-16.



