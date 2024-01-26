В Улан-Удэ владельцы гаражей-самоволок махнули на них рукой





В 2023 году в Улан-Удэ вплотную взялись за металлические гаражи – их инвентаризация велась во всех трёх районах города. Проверяющие выявляют неоформленные постройки и размещают на них требования явиться в районную администрацию.



Если собственник никак не отреагирует, гараж снесут в течение 15 дней. Специалисты сделают опись имущества и фотофиксацию и увезут его на стоянку, которая находится под охраной и постоянным видеонаблюдением. Объект будет храниться там до тех пор, пока суд не признает право муниципальной собственности на него. Если хозяин так и не найдётся, «нахаловку» обратят в такую собственность и утилизируют.



С июня на «штрафстоянку» отправили 76 таких объектов, а владельцы вернули только 37 их них, сообщили в комбинате по благоустройству. То есть за своими гаражами жители бурятской столицы не спешат.



Вернуть самоволку можно, если подать заявление и приложить документы, подтверждающие право собственности. Кроме того, придётся заплатить за демонтаж, транспортировку и хранение постройки на стоянке, а после предъявить квитанцию, которая действует три рабочих дня.



- За полгода горожане заплатили 570 тысяч рублей, чтобы вернуть свои гаражи, – рассказал директор комбината по благоустройству Игорь Мункуев.